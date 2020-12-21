مع قرب انتهاء المهلة.. قيمة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

مع قرب انتهاء مبادرة البنك المركزي بإلغاء العمولات على السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، والتي استمرت لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد.

وتقتصر عملية الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM في البنوك العاملة بمصر، في حالة قيام العميل باستخدام بطاقة الائتمان في ماكينات تابعة لبنك آخر، وفقًا لآخر بيان للبنك المركزى.

البنك الأهلي

يتم سحب عمولة من بنك ATM حوالي 5 جنيهات، أما الاستعلام فيقدر 1.5 جنيه.

بنك مصر

في حالة استخدام ماكينات بنك ATM آخر يتم سحب عمولة 6 جنيهات لكل عملية، أما عمولة الاستعلام جنيه واحد فقط.

البنك التجاري الدولي

يتم سحب عمولة ​2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل ​عملية.

بنك الإسكندرية ​​ ​​

عمولة السحب النقدي تصل لـ 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك HSBC

يتم سحب عمولة 10 جنيهات، مثلها للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي

يقوم بأخذ عمولة سحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

البنك العربي الأفريقي

يتم سحب عمولة تقدر 8 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني

عمولة السحب 20 جنيها من أي ماكينة صرف لبنك آخر، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدي أجريكول

عمولة السحب النقدي 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك بلوم

عمولة السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك البركة

عمولة السحب 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

البنك المصري الخليجي

عمولة السحب النقدي 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

ويشار إلى أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي قرار من البنك المركزي سواء مد أو انهاء تلك المبادرة، وحتى الآن لم تتلقي البنوك المصرية أي ما يفيد تمديد المبادرة من عدمه، وأنها في انتظار أي تعليمات في هذا الشأن من جانب البنك المركزي.