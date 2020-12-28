محافظة قنا تستقبل 76 ألفا و131 طلب تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء، أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية في مراكز المحافظة استقبلت حتى اليوم، الإثنين عن طريق المراكز التكنولوجية، 67 ألف و131 طلب تصالح في مخالفات البناء من قبل المواطنين، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها الحكومة وتنتهي الخميس المقبل.

وأضاف في تصريحاته، أنه وجه مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في ملفات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف.

وأوضح المحافظ، أن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء تأتي على رأس أولويات المحافظة باعتبارهما من الملفات المهمة التي توليها الحكومة اهتمامًا في الفترة الحالية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون.

وأكد أن المحافظة من خلال المراكز التكنولوجية ، وخلال فترة تلقى الطلبات من المواطنين منذ الإعلان عن ذلك، شددت علي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين علي الأراضي أملاك الدولة.

ولفت إلى أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، لن تتهاون في إهدار الرقعة الزراعية وأنها ستمنع أي تعديات عليها، كما أننا لن نسمح بالتعدي على الأراضي الصحراوية مرة أخرى.

وناشدت الوحدات المحلية ومجالس المدن في المحافظة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى اليوم بالتقدم بطلباتهم قبل انتهاء المدة المقررة الخميس المقبل مع نهاية العام الحالي الخميس المقبل.

واستقبل المركز التكنولجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، توزيع إيصالات السداد لعدد 14 طلب تصالح على مخالفات المباني للأسر الأولي بالرعاية، والتي قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالاشتراك مع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بسداد المبالغ نيابة عن المواطنين بإجمالي مبلغ 21 ألف و337 جنيه.