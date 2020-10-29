محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين، بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يعد قرار مجلس الوزراء القاضي بمد فترة تقديم الطلبات إلى 30 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية أيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم.

وأكد المحافظ، في بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة، اليوم، أنه أجرى زيارات متكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركزًا تكنولوجيًا، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين مشدداً على جميع رؤساء المراكز والعاملين قبول طلبات التصالح ممن له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 .

ولفت إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين.

وأضاف أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة جديدة للبناء حفاظًا على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية.

كان محافظ أسيوط، أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح على مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة تراوحت بين 20 و30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا للمتر بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم الجدية.