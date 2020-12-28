عميد «إعلام القاهرة» مهاجما المهرجانات: لا يصح وصفها بالأغاني

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن أغاني المهرجانات نوع من أنواع الأغاني التي تفسد الذوق العام للمواطن، وسوف يترتب علي هذا الإفساد أثر عميق علي طائفة الشباب، فيجب عدم الإستهانة بهذة المهرجانات كونها تبعدنا عن اللغة العربية والطرب الأصيل الذي إعتدنا علية، كما أن اللغة معطائه وقادرة على الإعطاء لكل الطوائف ما تريد.

المهرجانات تقتحم المنازل وتفسد الذوق العام

وأضاف "السعيد"، خلال حواره في برنامج "إبن البلد"، الذي يعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه لا أحد يتحمل سماع هذا العبث والابتزال، رافضًا تسمية ذلك بـ"الأغاني"، وبالرغم من أنه لا أحد يقبل أن يسمع مثل هذه الأغاني في منزله إلا أن تلك المهرجانات تقتحم المنازل والأسر وتفسد الذوق، كما أن المهرجانات تقضي علي اللغة العربية الرصينة والأدب والإبداع شعرًا كان أو نثرا فهذا كلام غير مقبول وهي موجة ستنتهي مثل غيرها من الموجات التي جاءت قبل ذلك.

الأغاني قبل مجيء كوكب الشرق كانت ركيكة وضعيفة

وأشار عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إلى أن الفترة الحالية ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الأذن العربية لهذا الإسفاف، فاللغة العربية تعرضت لهجمات كثيرة وتصدت لها، فالأغاني قبل مجيء كوكب الشرق أم كثلوم كانت ركيكة وضعيفة، وعندما جاءت أم كثلوم إرتفع الذوق والإبداع، حيث إن أغاني أم كلثوم تحمل الكثير من المعاني والأهداف، وبسيطة لكل فئات وطبقات المجتمع.

عميد "إعلام الأزهر": المهرجانات تُعد انحراف في الذوق الفني

وأوضح «السعيد»، أن المهرجانات سوف تمر وتنتهي وستعود اللغة لجمالها مرة أخرى لكن أصحاب المهرجانات هم من يبحثون عن الكسب السريع ثم يكتشفون بعد ذلك أنها فاسدة وأفسدت عليهم حياتهم وصحتهم وذوقهم الفني، فزيادة عدد المشاهدين والمتابعين للمهرجانات ما هو إلا سقطات فنية لعدم نفعها ونستطيع أن نقول أنها في صورة غزو لأن الغزو يأتي مختبأ في صورة رائعة ولكن هذة إنحرافات في الذوق الفني .