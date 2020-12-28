«القومي للبحوث الفلكية»: قمنا بدور مهم في استعادة طابا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد كان له دور في استعادة مصر لأرض طابا، حيث قدمت مصر خريطة فلكية تثبت حدودها ضمن الأوراق التي قدمتها للمحكمة الدولية، موضحا: «المساحة الفلكية تتم بإستخدام النجوم ومواقعها في السماء، ونستطيع من خلالها ترسيم الحدود، وهو من أدق طرق الحسابات للمساحة".

ما هو علم الفلك؟

وأضاف «القاضي» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن علم الفلك هو العلم الذي يدرس الأرض، وما يحدث من تعاقب للفصول واقتران الكواكب، مثل الذي حدث منذ أيام ويطلق عليه «الاقتران العظيم»، والذي هو أيضا جزء من أجزاء علم الفلك، وأيضا الأجسام التي يقال إنها سوف تضرب الأرض.

المجرة بها 200 مليار مجموعة شمسية

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المجرة التي نعيش فيها يوجد بها 200 مليار مجموعة شمسية مثل المجموعة الشمسية التي نعيش فيها، والمعهد حاليا يعمل على إنشاء تلسكوب جديد يؤهلنا لمعرفة أعماق أكثر من الكون، مشددا على أن الأبراج وحظك اليوم أمر بعيد عن علم الفلك تماما.

دليل فلكي بكل ظواهر العام الجديد

ولفت أن المركز يصدر دليلا فلكيا لكل الظواهر الفلكية التي ستحدث خلال العام الجديد، وهذه الظواهر لا تكون مجرد توقعات ولكن بناء على حسابات فلكية دقيقة، مشيرا إلى أن ظواهر الكسوف والخسوف تحدث نتيجة وجود القمر بين الأرض والشمس، مشددا على أن هذه الظواهر محسوبة، والمعهد يرصدها وينشرها على الموقع الإلكتروني للمعهد، موضحا أن المصري القديم ربط الظواهر الفلكية بمواسم الزراعة، وفيضان النيل، ولكن في العصر الحديث لا يلجأون إلى هذه الطرق، مشيرا إلى أن المعهد كان له دور كبير في مساعدة مصر في استعادة أرض طابا مرة أخرى.