مفتي الجمهورية: علم الفلك أساسي في استطلاع رؤية أهلة الأشهر العربية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن دار الإفتاء المصرية لم تخرج عن حيز العلم، ومازالت مع العلم قلبا وقالبا لأننا أمة "أقرأ".

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن علم الحساب والفلك هو أساسي في استطلاع رؤية هلال الأشهر العربية بجانب الرؤية الشرعية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غم عليكم فأكملو عدة شعبان ثلاثين.

وتابع علام: "دار الإفتاء المصرية تقول إن كل شهر هجري عربي، يتبع في بدايته حركة القمر، وإن قال العلم والحساب أن الهلال ولد ويمكن أن يرى ويمكث في الأفق بعد غروب الشمس نبلغ اللجان الشرعية الـ6 على مستوى الدولة وإذا قالت اللجان أنهم رأوا اللجان نثبت دخول الشهر وإن لم يروا يصبح غم عليكم ونكمل الثلاثين".

وشرح علام أنه إذا قال علم الحساب والفلك أن الهلال لم يولد، أو ولد ولكن لايمكث في الأفق بعد الغروب أي وقت ففي هذه الحالة لانصدق أي شخص يقول أنه رأى الهلال لأنه لايوجد هلال حتى يرونه، وبناءا على ذلك العلم مصاحب للرؤية الشرعية، بالإضافة لتحقق الرؤية بواسطة الأجهزة التي توجه لزوايا محددة يحددها أهل العلم.