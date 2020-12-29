الإنجيليون يبدأون الصوم والصلاة لمدة 3 أيام لرفع وباء كورونا

يبدأ الأقباط الإنجيليون في مصر صوم وصلاة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية العام الجاري، من أجل أن يرفع الله عن العالم وباء فيروس كورونا المستجد، ودعا القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الجميع للمشاركة في الصوم الذي تقرر بتوصية خلال الاجتماع الذي تراسه للمجلس الإنجيلي العام مع رؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في دعوته: «أدعوكم للصوم والصلاة أيام ٢٩-٣٠-٣١ ديسمبر، فعام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة التي اجتزنا فيها تحديات صعبة، ورأينا أن نخصص الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا العام للصلاة والصراخ إلى الله؛ لأننا نؤمن أن الصلاة قوة مغيرة، وأن الله هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأحداث والزمن، نصلي بإيمان لله لكي يتدخل، هذا هو رجاؤنا، أن بصومنا وصلاتنا يسمع الله لنا».

قرارات لمواجهة كورونا

وأضاف رئيس الطائفة الانجيلية في مصر في دعوته: «أشجع كل الناس، كل بطريقته وكل في بيته، أن نصلي ونرفع أعيننا لله، الله يستطيع أن يفعل الأمر المناسب في الوقت المناسب. هذا هو رجاؤنا».

واتخذت الطائفة الإنجيلية خلال الفترة الأخيرة، عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منها تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى الجمعة 15 يناير.

ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

إلغاء الاحتفالات والاجتماعات

وألغت الطائفة الإنجيلية كل الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة 15 يناير وتعليق جميع الزيارات الرعوية.

وفيما يخص احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير المقبل، تقرر إقامته في نفس موعده في هذا اليوم في السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.