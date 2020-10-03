11 معلومة عن رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر المصاب بكورونا

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الطائفة في بيان لها: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد. حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وأضافت الطائفة: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع"، وفيما يلي أبرز المعلومات عن القس أندريه زكي:

1. القس أندريه زكي، تم انتخابه لرئاسة الطائفة الانجيلية في مصر في 2015، خلفا للدكتور القس صفوت البياضى

2. هو من مواليد 1960

3. متزوج وله ثلاثة أبناء

4. تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983

5. حاصل على دبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988

6. حاصل على ماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994

7. حاصل على دكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر ببريطانيا عام 2003 عن دراسة بعنوان" الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات".

8. له العديد من المؤلفات من بينها: الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات، مستقبل المسيحيين العرب في الشرق الأوسط، الأقباط والثورة.

9. له أكثر من 100 دراسة ومقالة نشرت في العديد من الصحف المحلية والإقليمية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية.

10. هو يشغل حاليا منصب مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد واحة من كبريات منظمات المجتمع المدني في مصر والمنطقة العربية.

11. لعب الدكتور أندريه زكي دورا هاما في نقل صورة مصر الحقيقية إلى العالم الخارجي بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو.