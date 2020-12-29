لخلافات ثأرية.. مقتل شاب في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه، اليوم، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نار بقرية الفيما دائرة المركز ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «عبدالرازق محمد كامل» 21 عامًا من قرية الفيما، فى تبادل لإطلاق النار بين أفراد عائلته وعائلة «أبو النار» لوجود خلافات ثأرية قديمة.

وجارى المعاينة بمعرفة النيابة ونقل الجثة لمستشفى الإيمان العام وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر، تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من خلال الحملات الأمنية التى شنتها القوات على حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وأطراف الخصومات الثأرية، من ضبط 60 قطعة سلاح متنوعة بينها 30 بندقية آلية، و10 بنادق خرطوش و8 فرد خرطوش، وبقية الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.