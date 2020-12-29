جنوب أفريقيا تعيد فرض القيود المشددة بعد تجاوز المليون إصابة بكورونا

تصدرت جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث إصابات فيروس كورونا، والتي تخطت حاجز المليون إصابة، ليعيد الرئيس سيريل رامافوزا فرض عدد من القيود الجديدة لمساعدة البلاد في مكافحة عودة ظهور فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة جديدة من الفيروس، ومنها حظر مبيعات المشروبات الكحولية وإغلاق جميع الحانات.

وفي خطاب إلى الأمة، أعلن «رامافوزا» أيضًا إغلاق جميع الشواطئ وأحواض السباحة العامة في المناطق الساخنة للإصابة بالعدوى في البلاد، والتي تشمل كيب تاون وجوهانسبرج وديربان والعديد من المناطق الساحلية.

كما ستمدد جنوب أفريقيا حظر التجوال الليلي بحيث يجب على جميع السكان البقاء في المنازل من الساعة 9 مساءً حتى السادسة صباحًا، وفقًا لما قاله «رامافوزا».

وقال الرئيس أيضًا إنَّ ارتداء الكمامات إلزامي وأي شخص لا يرتدي كمامة في مكان عام سيتعرض لغرامة أو تهمة جنائية يعاقب عليها بالسجن المحتمل، مضيفًا أنَّ القيود المتزايدة ضرورية بسبب ارتفاع عدد الإصابات

وتجاوزت البلاد عتبة المليون في حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس مساء أمس الاول، عندما أفادت السلطات بأن إجمالي حالات الإصابة بالبلاد خلال الوباء بلغ مليون و4 آلاف و413 حالة، من بينهم 26 ألفًا و735 حالة وفاة.

وكان إحصاء لوكالة «رويترز»، قبل أيام قليلة، قد أظهر أنَّ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة، في الوقت الذي تضرب فيه موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء، وطبقًا لهذا الإحصاء تشهد دول مثل جمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات، وتسجل معدلات قياسية تقريبًا من الإصابات، وأرجع «الإحصاء» القفزة الكبيرة التي حدثت في اصابات كورونا بالقارة السمراء إلى تراخي السكان في إجراءات الوقاية وتخليهم عن قواعد التباعد الاجتماعي.