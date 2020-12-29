المالية: حصيلة الضرائب العقارية بلغت 1.2 مليار جنيه في 4 أشهر

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن حصيلة الضرائب العقارية خلال 4 أشهر بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بتراجع قدره نحو 200 مليون جنيه، حيث سجلت الحصيلة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي نحو 1.4 مليار جنيه.

7 مليارات جنيه حصيلة متوقعة

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الدولة تترقب نحو 7 مليارات جنيه إيرادات من الضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي 2020-2021، بزيادة نحو مليار جنيه عن حصيلة العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الضرائب على الممتلكات تنقسم إلى ضرائب على الأراضي وضرائب على العقارات المبنية.

مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية مارس

وقرر وزير المالية الدكتور محمد معيط تيسيرًا على المواطنينمد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» حتى نهاية مارس المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمأموريات للوقاية من «كورونا».

قرار وزير المالية شمل مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.

كورونا

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

وكان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.أهاب الوزير بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.طالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».