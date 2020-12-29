بسبب خلافات أسرية.. مصرع ميكانيكي في مشاجرة بالخانكة

لقي ميكانيكي بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة، في القليوبية مصرعه، اليوم، في مشاجرة مع ابن عمه وزوج شقيقته بسبب خلافات زوجية.

جري نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد أسبابها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وسقوط متوفي بناحية الجبل الأصفر، دائرة المركز.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "ع.م.ع" 33 عامًا، ميكانيكى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، و نجل عمه وزوج شقيقته "م.ع.س" 28 عامًا، عامل، أسفرت عن وفاة المجني عليه نتيجة تعدي المتهمين عليه بعصا خشبية.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المدعوة "ه.م.ع" 23 عامًا، ربة منزل، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف أهليتها ولدى قيام زوجها بالتوجه إليها لمحاولة الصلح وإعادتها لمسكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقها الأول "المجني عليه" تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني"المتهم" بالتعدي على الأول بالضرب بقطعة خشبي، ما أدى إلى سقوطه مغشياً عليه وتوفي متأثرًا بإصابته.

بسؤال والد المتوفي "ع.ف.ن" 66 عامًا، بالمعاش أكد ذات المضمون واتهم زوج ابنته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ،و بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة .