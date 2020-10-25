موظف يشرع في قتل 4 أشخاص ويحاول الانتحار بسبب خلافات زوجية بالقاهرة

شرع موظف في قتل 4 بمنطقة الساحل، ثم حاول التخلص من حياته قبل إلقاء القبض عليه من الأهالي، وذلك بذبح نفسه أمام المواطنين.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليهم، والمتهم أثناء محاولتهم حل الخلافات والمشاكل الاسرية بينه وبين زوجته.

واستمرت قرابة 4 أشهر، فى مشاحنات ومشادات، حتى انتهت بمشاجرة، أخرج إثرها المتهم فرد خرطوش، وأطلق الرصاص تجاه المجنى عليهم، ما أسفر عن إصابتهم.

وتبين من خلال التحريات والفحص، أن المصابين 4 من جيران زوجته، كانوا يحاولون الصالح بينهما، وعند إصرار الزوجة على عدم الرجوع له مرة أخرى، أطلق عليهم الرصاص، أثناء جلوسهم على مقهى بالمنطقة.

وعقب ذلك أخرج سكينا من طيات ملابسه، وحاول ذبح نفسه، إلا أنه أصيب، وتمكن أهالي المنطقة من نقل المصابين والمتهم "المصاب"، إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية، وجرى التحفظ على المتهم وعلى المجني عليهم، لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة تصويرية، وتحفظت على الكاميرات لفحصها ومراجعة تفاصيل الواقعة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغًا من الأهالي بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهي.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام أحد الاشخاص بإطلاق النار على 4 أشخاص من سلاح ناري، وأصابهم في مناطق متفرقة من أجسادهم، ثم ذبح نفسه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بإصابات حرجة، وتم نقل المصابين الـ5 إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.