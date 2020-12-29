قرار حكومي باعتبار مشروع خطي مونوريل «الإدارية» و6 أكتوبر منفعة عامة

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2678 لسنة 2020، بشأن اعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، ضمن أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار، اعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بمسارهما ومرافقها وجميع منشآتها من محطات للركاب، بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسيمة ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

كما يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، وينهي تخصيص الأراضي والمملوكة لجهات حكومية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.