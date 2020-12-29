الإجراءات والمستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء وفق الاشتراطات الجديدة

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد صباح أمس الاثنين، اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، على أن يتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء جديد على النحو التالي:

الإجراءات العامة بإصدار تراخيص البناء

1. تكليف الجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة.

2. حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تكلفه لإعداد شهادات صلاحية الموافقة وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء

1. حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة.

2. يرسل المركز التكنولوجي شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي يعد مستندات الترخيص وفقًا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين وإعمالًا بقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.

3. ترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يومًا وفقًا لمساحة الأرض.

4. تراجع لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة، مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.

5. يسلم المركز التكنولوجي، مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية للتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للإشراف على التنفيذ والتعاقد معه كمقاول أو شركة مقاولات وفقًا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

6. يسلم المواطن عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، ويوقع المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ، الإقرارات الخاصة بالترخيص، ثم يتم صرف الترخيص.

7. يخطر المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ15 يوم عمل، المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ.

8. يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقًا للترخيص الصادر ويسلمها للمركز التكنولوجي.

9. عند انتهاء الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

10. تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يومًا من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المُنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء

- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص والأصل للاطلاع.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

- حساب قيمة تكاليف الأعمال.

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- صورة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية.

وفيما يتعلق بالرسوم يتم إصدار رسم الترخيص بـ100 جنيه للدور الواحد بالمدينة و40 جنيهًا للدور الواحد بالقرية، ولا يجاوز رسم الإصدار 1000 جنيه مع زيادة الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% منذ صدور القانون 119 لسنة 2008.

- تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.

- رسم تنمية موارد 10 قروش.

- 60 جنيهًا ضريبة نوعية في حالة البناء للمدن، و30 جنيهًا للقرية.