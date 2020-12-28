بعد الإعلان عن الإشتراطات.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم

اعتمدت رئاسة الوزراء اليوم اشتراطات البناء الجديدة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عبر تقنية فيديو كونفرس.

وبعد السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، تستعرض «الوطن» استمرار لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار مواد البناء، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التي استقرت خلال الأسبوع الماضي..

أسعار الحديد

يتضمن السوق المحلي لأسعار مواد البناء عدد من العلامات التجارية من الحديد، والتي يتراوح سعرها ما بين 10700 إلى 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، بينما تباع للمستهلك ما بين 10900 إلى 11400 جنيه.

أسعار الأسمنت

وكذلك الأمر يسري على الاسمنت، والذي يتراوح متوسط السعر ما بين 660 إلى 690 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك بمتوسط سعر يتراوح بين 700 إلى 780 حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

الرمل

ويتواجد الرمل في عدد من محلات تجار التجزئة بسعر يتراوح سعر متر الرمل ما بين 60 إلى 100 جنيها

الطوب

بينما يمكن للمستهلك أو من يرغب في الحصول على الطوب شراء متوسط سعر الألف طوبة ما بين 750 إلى 950 جنيها.

الجبس

في حين تراوح سعر طن الجبس للمستهلك من 550 إلى 650 جنيها

وأوضح "الزيني"، أن سوق مواد البناء يعاني من الركود خلال الفترة الأخيرة، بسبب توقف البناء، لكن الآن خلال انتظار اشتراطات البناء الجديد، فأنه يتوقع أن تعود حركة البناء مرة أخرى.أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالي يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف أنه على الرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن الإعلان عن الاشتراطات الجديدة البناء جعلت عدد كبير من التجار يستعدون للحصول على البناء.