مشروع اختيار رؤساء الجامعات يثير الجدل.. والتعليم العالي: نناقشه

أثار مشروع قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، الجدل في الوسط الجامعي خلال جتماع مجلس الأعلى للجامعات الحكومية السبت الماضي بجامعة الفيوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما تم تداوله هو مشروع قرار قيد الدراسة والمناقشة وليس نهائياً، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة للدراسة والبحث والمناقشة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة المشروع، لـ«الوطن»، أن القرار قيد الدراسة وسيتم منافشته من قبل اللجنة المختصة وسيتم إعادته مرة أخرى للمجلس لإبداء الرأي واتخاذ القرار.

ونفى عبدالباسط ما تردد عن رفض غالبية المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماعه الماضي لمشروع القرار، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على دراسته وإتاحة الفرصة لمناقشته، ومن ثم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات في الاجتماع المقبل.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك عدد من التحفظات والملاحظات تم إبداء الرأي فيها من قبل أعضاء المجلس في اجتماعه الماضي.

وقال إنه سيتم دراستها وعرضها في الاحتماع المقبل وجاءت أبرز الملاحظات التي تم الوقوف عليها، تتمثل في ما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات وأن التعيين يكون من سلطة رئيس الجمهورية، وكذلك أن تكون هناك سلطات وصلاحيات أكبر للجامعات، وكذلك تساؤلات من بعض رؤساء الجامعات على البند المتعلق بوجود أعضاء في لجنة اختيار رؤساء الجامعات سواء من داخل الجامعة أو خارجها .

وأضاف أن هناك اعتراضا أيضا على تقليص سلطات الجامعة في اختيار عمداء الكليات كما ورد في البند الرابع بالمادة الخامسة والبند الأول والثاني في المادة الأولى، مؤكداً أن القرار ما هو إلا مشروع قيد الدراسة وقابل للرفض والموافقة.

وبحسب نص مشروع القرار تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

ـ عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين أو الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية

ـ ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن يكون من بينهم احد رؤساء الجامعات والذي تسند اليه رئاسة اللجنة

ـ عضوان يرشحها مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة ،وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشاء ها عشرين عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة بحل محل المرشح الاساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة.