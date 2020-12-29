فتح الطريق الزراعي بعد إزالة اثار حادث انقلاب سيارة نقل

شهد الطريق الزراعي بقليوب تكدسا مروريا إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعسل فوق كوبري قليوب، بسبب السرعة الزائدة وانتقلت أجهزة المرور وتم رفع السيارة وسحبها على جانب الطريق وفتح الطريق مرة أخرى دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعسل أعلى كوبرى قليوب اتجاه القاهرة ولا توجد اصابات.

انتقل على الفور العميد أمجد محفوظ، مدير الادارة العامه للمرور وتبين انقلاب السيارة رقم (3952 ع ى أ) نقل غربيه قيادة " منصور.ع.ا" بسبب السرعة والشبورة المائيه صباحا وتم رفع السيارة ووضع كميات من الرمال على الأسفلت لتسهيل سير السيارات بسبب سكب العسل على الطريق وتم إعادة فتح الطريق أمام السيارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

فيما غطت شبورة مائية صباح اليوم الثلاثاء العديد من مدن محافظة القليوبية خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة

وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.