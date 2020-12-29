ضبط 6 أطنان خام ذهب داخل سيارتي نقل بالبحر الأحمر
كتب:
الوطن
01:24 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
خام الذهب
تمكّنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط سيارتي نقل مُحمل عليهما كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على «خام الذهب قدرها 6 أطنان، 3 جراكن سولار وبنزين، بعض المعدات التى تستخدم في التنقيب عن خام الذهب».
جاء ذلك خلال سير السيارتين بطريق «مرسى علم - إدفو» ويستقلها 11 شخصًا من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهروب قائد إحدى السيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهم الهارب.