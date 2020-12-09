ضبط سيارتين بأسوان محمل عليهما حوالى 8 طن من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة..

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائر المركز تمكنت من ضبط سيارتين قيادة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان) محمل عليهما (عدد 200 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 8 طن).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.