محافظ أسيوط يستقبل عددا من المواطنين ويوجه بحلول عاجلة لمشكلاتهم

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عددا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، للاستماع إلى مشكلاتهم، وإيجاد حلول سريعة لها، ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين، التي يحرص على تطبيقها للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد، وكيل مديرية القوى العاملة، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وعلي عبدالله، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، والشاذلي محمد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بأسيوط.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم كافة، في عدد من القطاعات، والتي جرى توجيهها إلى المختصين، وإنهاء بعضها بشكل فوري، ووجه ببحث ودراسة بعض المطالب التي تحتاج إلى البحث والدراسة، وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

كما استمع «سعد» إلى مطالب عدد من الأسر الأولي بالرعاية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلف مسؤولي التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بتوفير بعض المساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية.

كما كلف اللواء عصام سعد، القوى العاملة، بالتنسيق مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الحالات الذين ليس لديهم مصدر دخل، لتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالمحافظة، والتفتيش والمتابعة لفحص بعض الشكاوى.

كان محافظ أسيوط، قد كلف الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشكلات المواطنين شخصيا، بالتنسيق مع جميع الجهات، على أن تسجل الشكاوى مسبقا بإدارة خدمة المواطنين.

وطالب اللواء عصام سعد، رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين، والنزول على أرض الواقع؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويحل مشكلاته.