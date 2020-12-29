تداول 9 آلاف و320 طن بضائع عامة و7 سفن بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن هناك 7 سفن متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، وتم تداول 9320 طن بضائع، و653 شاحنة؛ إذ شملت حركة الواردات 2054 طن بضائع، و354 شاحنة، بينما حركة الصادرات 7266 طن بضائع، و299 شاحنة بضائع.

وشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن، هي «أمل، والحرية، وأمانة، وبوسيدون اكسبريس»، وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وجوبال تريدر.

كما غادرت ميناء نويبع اليوم، السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا (وصول وسفر).

يذكر أن أجهزة مدينة سفاجا، ناقشت عددا من المشاريع، بحضور القيادات التنفيذية، منها مدير الإدارة التعليمية، والتموين، والأزهر، والأوقاف، والبريد، وجميع القيادات التنفيذية بالمدينة.

وأكد رضوان عبدالحميد، سكرتير المدينة، إنه يتم العمل وسط تضافر كل الجهود بين جميع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية، والإدارات الخدمية، ومن المنتظر افتتاح لوحة توزيع كهرباء سفاجا، ومبني الإدارة التعليمية، ومسجد سيد الشهداء.

وأضاف «عبدالحميد» أنه سوف يتم تفقد عددا من المشروعات، منها مبنى إدارة تموين سفاجا، وتطوير مجزر المدينة، ومنفذ بيع لتجارة الجملة، والمعهد الازهري، استعدادا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 22 يناير المقبل، مشيرا إلى افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، تزامنا مع الاحتفالات.

ولفت سكرتير المدينة، إلى مشاركة المجتمع المدني، والسعي لإبراز ما تحقق من إنجازات مؤخرا، موجها بضرورة رفع درجة الاستعداد، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها، ومراجعة كشافات الإنارة، لظهور المدينة بالشكل الجمالي الذي يليق بها.