صور.. طقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة بطريق «سفاجا - قنا»

تعرض طريق «سفاجا - قنا»، لسقوط أمطار غزيرة، ما أثر على حركة السيارات في الاتجاهين، كما سقطت أمطارا غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وشهدت مدن المحافظة اليوم، حالة من الطقس السيئ، وتقلبات جوية، وتكاثف الغيوم والسحب، وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

كان حذّر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، من تعرض المحافظة لطقس سيئ وأمطارا على سلاسل جبال البحر الأحمر، بناء على إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصة على المناطق الجبلية، وأصدرت المحافظة عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي السيارات بتوخي الحذر على الطرق السريعة، والالتزام بالإرشادات المرورية، وعدم تجاوز السرعات المقررة.