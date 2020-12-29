عبد الرحيم كمال ناعيا حاتم علي: «في أمان الله يا صديقي»

نعى المؤلف عبد الرحيم كمال، وفاة المخرج السوري حاتم علي الذي غيبه الموت صباح اليوم بشكل مفأجئ.

وكتب «عبدالرحيم»، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة الا بالله وداعا صديقي وحبيبي الاستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي».

وأضاف: « في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».

المخرج الراحل عمل ممثلاً في العديد من المسلسلات ثم اتجه للإخراج في منتصف التسعينيات حيث بدء قبل ذلك بكتابة السيناريو ثم أنجز فيلمه الأول «آخر الليل» عام 1996، الحائز على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعةعة والتلفزيون، وكان له بصمات واضحة في المجال الفني وأصدقاء من الوسط وخارجه، وأعماله علامة فارقة في السينما والدراما .

وأعلنت الفنانة سارة نخلة عن وفاة المخرج السوري، قبل قليل، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكان حاتم علي أعلن نهاية العام الماضي عن بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، وكان من المقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن مشروع المسلسل توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

أشرف على إنتاج مسلسلات للتلفزيون عبر تأسسيه شركة صورة للإنتاج الفني ومنها: «مطلوب رجال» 2010، و«المنتقم» 2012.

وكان آخر أعمال حاتم علي مسلسل «أهو ده اللي صار»، والذي عُرض في فبراير 2019، وشارك في بطولته كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.