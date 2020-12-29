تفاصيل وفاة المخرج حاتم علي بـ«ماريوت»: عثر عليه أثناء تنظيف الغرفة

توفى صباح اليوم المخرج السوري الكبير حاتم علي في القاهرة داخل فندق ماريوت الزمالك، حيث وجدوه عمال الفندق أثناء تنظيف الغرفة متوفى في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنه أو سفر جثمانه.

وأكد مصدر من إدارة الفندق لـ«الوطن»، أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وأن شرطة السياحة هي من تتولى الأمر الآن لإنهاء كل الإجراءات اللازمة لعملية سفر جثمانه إلى بلده.

وكان السيناريست عبد الرحيم كمال نعى وفاة المخرج السوري حاتم علي عبر صفحته الشخصية فيس بوك: «لا حول لا قوة إلا بالله وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي في أمان الله ورحمته حبيبي».

وقدم المخرج السوري حاتم علي، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الناجحة على مدار تاريخه الفني، أهمها «الزير سالم» بطولة عابد فهد وسلوم حداد، ومسلسل «عمر» بطولة غسان مسعود وسامر إسماعيل، و«أهو ده اللي صار» بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر.

وكان حاتم أعلن عن بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، وكان مقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن مشروع المسلسل توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعاد في التحضير له مرة أخرى، ويتناول المسلسل فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي حتى قيام الثورة العربية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب وكان من المقرر أن يتم تصويره في عدد من البلدان العربية كتونس.