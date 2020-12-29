مصدر أمني: لا شبهة جنائية في وفاة المخرج السوري حاتم علي

قال مصدر مطلع، إن أجهزة الأمن في القاهرة، تفحص بلاغا بالعثور على جثة المخرج السوري حاتم علي، صباح اليوم، داخل غرفته بفندق الماريوت بالزمالك، بعد وصول إخطار من إدارة الفندق بالواقعة.

وأشار المصدر، إلى أن قوة أمنية انتقلت إلى الفندق، لفحص غرفة المخرج حاتم علي، وتبين العثور على جثته فوق السرير، مرتديا جميع ملابسه، وأنها اكتشفت بعد فتح الغرفة بمعرفة مسؤولي الفندق، أثناء عملية تنظيف الغرف، موضحا أنه تم استدعاء فريق طبي للكشف على المخرج الراحل، لمعرفة سبب الوفاة.

وأكد المصدر، أن وفاة المخرج حاتم علي، طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وأنه تم إخطار السفارة السورية بالقاهرة، واستدعاء مسؤول منها لحضور مراسم استخراج تصريح الدفن، وجاري الاستعلام عن من يتسلم الجثمان.