الكريسماس ينعش الطلب على لعب الأطفال

شهدت ألعاب الأطفال والهدايا انتعاشة محدودة فى السوق المحلي مدعومة باحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس بنسبة تجاوزت 10% وفقا لتجار بالغرف التجارية.

وقال أسامة سعد جعفر رئيس شعبة ألعاب الأطفال السابق بغرفة القاهرة التجارية لـ« الوطن»، إن الانتعاشة جاءت بعد معاناة القطاع خلال العام الجاري وتراجع الاستيراد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19، وتراجع الطلب من جانب المواطنين والأطفال التي لجأت إلى التابلت والهواتف الذكية وتطبيقات الألعاب الجاهزة والتي تتعدى الحدود مقابل طلب الألعاب التقليدية.

وأشار إلى أن الاستيراد تراجع بشكل كبير ليصل إلى 80% بالمقارنة بالأعوام الماضية والتي كان يصل الاستيراد خلالها لـ100مليون دولار.

وتابع أن ارتفاع النولون والأسعار والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ساهم في تراجع الاستيراد بشكل كبير مع ارتفاع الأعباء والإيجارات التي أدت للتوقف عن الاستيراد، وانعكس ذلك على واردات الألعاب بالانخفاض خلال العام الجاري تبعا لزيادة حجم المعرض عن الطلب وعدم الإقبال على شراء الألعاب.

وعلى رغم حالة العزوف على مدار العام عن شراء الألعاب والهدايا، إلا أنه شهد انتعاشة الساعات الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح أن عددا كبيرا من التجار عزف عن الاستيراد فالسوق لم يعد يحتمل استيراد كميات كبيرة من الألعاب لأن ذلك يضاعف من خسائر محلات الألعاب نظرا للخسائر المتراكمة التي يتكبدونها، ما اضطرهم للخروج من السوق.