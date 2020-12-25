رئيس التحرير

محمود مسلم

أستاذ ميكروبولوجي يحذر من «هدايا الكريسماس»: تزيد من انتشار كورونا

كتب:

محمد عزالدين
01:48 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
هدايا الكريسماس

هدايا الكريسماس

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولجي بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، إن 7 سلالات لفيروس كورونا ظهرت منذ أبريل الماضي، ولكن الحالات التي تظهر من هذه السلالات الجديدة كانت محدودة للغاية، وارتفع العدد في إحدى السلالات في بريطانيا.

 7 سلالات لكورونا منذ أبريل

وأضاف الدكتور عبدالجواد هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة فضائية extra news، أن السبع سلالات، ومن ضمنها السلالة التي ظهرت في لندن، لم تظهر فيها تغير في المناعة، وبالتالي التطعيم حاليا يكسب المناعة قدرة مواجهة الفيروس بالسلالات، موضحا أنه يوجد 30 ألف قاعدة ميكروجينية، حدث فيها أكثر من 20 تغيرا، 7 منها كانوا واضحين، وبالتالي أصبحوا سلالات لكنها لم تصاحبها تغير في إكساب المناعة، وهي نفس السلالة القديمة.

تأثير كورونا على الحمض النووي

وأشار أستاذ الميكروبيولجي بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية إلى أن السلالة الموجودة في لندن ارتفعت سرعة انتشارها، نظرا لتغير أحد البروتينات، والذي يسهل دخول الفيروس بالخلية، لافتا إلى أن الحمض النووي لخلايا الإنسان هو الـ DNA، بينما فيروس كورونا RNA، وبالتالي الفيروس ليس لديه القدرة على الجين البشري واستنساخه مع الحمض البشري.

حقيقة بقاء السلالة الجديدة في الجو

ولفت الدكتور عبدالجواد هاشم إلى أن الحديث عن بقاء السلالة الجديدة في الجو غير صحيح، لأن حجم الفيروس ووزنه الجزيئي لم يتغير، ولكن يمكن أن تكون سرعة انتشاره متزايدة بسبب إقبال البعض على شراء هدايا عيد الميلاد.

اقرأ المزيد:

رحلة شهر من مرض لاشين إبراهيم: شكوى في المعدة انتهت بفيروس كورونا

عاجل.. كورونا وراء وفاة لاشين إبراهيم: ساءت حالته منذ 6 أيام

الخشت: جامعة القاهرة تتكفل بعلاج أعضائها مصابي كورونا «مجانا»

دعاء لرفع وباء كورونا بصوت القارئ الطبيب صلاح الجمل (فيديو)

«صلوا في بيوتكم».. هؤلاء لا يصلون الجمعة بالمساجد في ظل كورونا

كورونا يضرب الفن.. إصابة 8 في أسبوع واحد آخرهم جمال العدل ويسرا

إصابة جمال العدل بـ«كورونا»: «أنا تعبان»

صحة الإسكندرية تضيف مستشفيين جدد لعزل كورونا

استشاري أمراض صدر: لا يوجد مضاد حيوي يؤثر أو يقي من كورونا