أستاذ ميكروبولوجي يحذر من «هدايا الكريسماس»: تزيد من انتشار كورونا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولجي بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، إن 7 سلالات لفيروس كورونا ظهرت منذ أبريل الماضي، ولكن الحالات التي تظهر من هذه السلالات الجديدة كانت محدودة للغاية، وارتفع العدد في إحدى السلالات في بريطانيا.

7 سلالات لكورونا منذ أبريل

وأضاف الدكتور عبدالجواد هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة فضائية extra news، أن السبع سلالات، ومن ضمنها السلالة التي ظهرت في لندن، لم تظهر فيها تغير في المناعة، وبالتالي التطعيم حاليا يكسب المناعة قدرة مواجهة الفيروس بالسلالات، موضحا أنه يوجد 30 ألف قاعدة ميكروجينية، حدث فيها أكثر من 20 تغيرا، 7 منها كانوا واضحين، وبالتالي أصبحوا سلالات لكنها لم تصاحبها تغير في إكساب المناعة، وهي نفس السلالة القديمة.

تأثير كورونا على الحمض النووي

وأشار أستاذ الميكروبيولجي بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية إلى أن السلالة الموجودة في لندن ارتفعت سرعة انتشارها، نظرا لتغير أحد البروتينات، والذي يسهل دخول الفيروس بالخلية، لافتا إلى أن الحمض النووي لخلايا الإنسان هو الـ DNA، بينما فيروس كورونا RNA، وبالتالي الفيروس ليس لديه القدرة على الجين البشري واستنساخه مع الحمض البشري.

حقيقة بقاء السلالة الجديدة في الجو

ولفت الدكتور عبدالجواد هاشم إلى أن الحديث عن بقاء السلالة الجديدة في الجو غير صحيح، لأن حجم الفيروس ووزنه الجزيئي لم يتغير، ولكن يمكن أن تكون سرعة انتشاره متزايدة بسبب إقبال البعض على شراء هدايا عيد الميلاد.