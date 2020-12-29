مستشفيات بريطانيا تبحث عن أماكن لمرضى كورونا بعد السلالة الجديدة

ألغت المستشفيات البريطانية التدابير غير العاجلة وتسعى جاهدة إلى إيجاد مساحة شاغرة لمرضى فيروس كورونا في حين تستمر حالات الإصابة في التزايد على الرغم من القيود الجديدة الصارمة المفروضة للحد من انتشار الفيروس بسرعة.

وقال الدكتور نيك سكريفن، الرئيس السابق لجمعية الطب الحاد، اليوم، إنَّ العدد المتزايد من المرضى في المستشفيات مقلق للغاية، وأضاف أنه مع اقتراب الأرقام من الذروة المسجلة في أبريل، ستعمل الأنظمة بالطاقة القصوى مرة أخرى.

ومن جهة اخرى، حذرت الدكتورة إيفون دويل، المدير الطبي للصحة العامة في بريطانيا، من أنَّ المستشفيات تواجه مستويات غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن أبلغت المملكة المتحدة عن 41 ألفًا و385 حالة جديدة مؤكّدَة مخبريًا، وهو أعلى رقم حتى الآن ليوم واحد والأول.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن «دويل» قولها إنَّ هذا المستوى المرتفع جدًا من العدوى يثير قلقًا متزايدًا في وقت تكون فيه المستشفيات في أكثر حالاتها ضعفًا، مع ارتفاع عدد المقبولين الجدد في العديد من المناطق.

ومن جهته، أشاد السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بالعاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك الأطباء والممرضات والمعالجين، وكذلك عمال النظافة والموظفين غير الطبيين مثل مقدمي الرعاية والمتطوعين وعمال الرعاية المنزلية.

وتلقي السلطات البريطانية باللوم على سلالة جديدة من فيروس كورونا في تزايد معدلات الإصابة بلندن وجنوب شرق إنجلترا، وقالت إنَّ السلالة الجديدة يمكن أن تنتقل بسهولة أكبر من السلالة الأصلية، لكن لا يوجد دليل على أنها تجعل الناس أكثر مرضًا.

واستجابة لذلك، وضعت السلطات رقعة من إنجلترا تضم ​​24 مليون شخص تحت قيود تتطلب إغلاق المتاجر غير الضرورية، وحظرت التنشئة الاجتماعية الداخلية، وسمحت للمطاعم والحانات بالعمل في الخارج فقط.

ومع ذلك، فإن حالات إيداع المستشفيات لمرضى «كوفيد - 19» في جنوب شرق إنجلترا تقترب أو تتجاوز المستويات التي شوهدت في الذروة الأولى لتفشي المرض.

تظهر الأرقام الحكومية أنَّ 21 ألفًا و286 شخصًا أودعوا المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة في 22 ديسمبر، وهو آخر يوم تتوفر عنه البيانات، وهذا الرقم يقل بقليل عن نظيره المرتفع البالغ 21 ألفًا و683 من المرضى بـ«كوفيد - 19» الذين تمّ تسجيلهم في مستشفيات المملكة المتحدة في 12 أبريل.