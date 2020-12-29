فيديو.. كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة «عايز اعمل زيك»

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، أغنيته الجديدة «عايز أعمل زيك» إحدى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، التي تعد ثامن أغنيات الألبوم الذي يطرح دياب أغنياته تباعا خلال الايام الماضية.

والأغنية من كلمات تامر حسين، ولحن إسلام زكي، وتوزيع رامي سمير، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

عايز أعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي

أصل أنا بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساي

أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني أنساك

بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين

وإزاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي

أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان

أنا وأنت كنا الروح

بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح

بعد الحب ده كله عايزنا نبقى لناس تانيين

للدرجة دي أنت شايفنا رحنا ومش راجعين

أول مرة وآخر مرة أدي لحد أمان ماتعودتش

ولا مرة نقطة ضعفي تبان

دايما أي اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق

واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق

ومن المقرر أن يطرح دياب خلال الساعات المتبقية باقي أغنيات الألبوم، التي لم تُطرح بعد، وهي أغنيات «محسود» بتوزيعاتها «مقسوم ولاتيني» التي كتبها الشاعر السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، وأغنية شكرا التي كتبها الشاعر تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، وتم تسجيلها في القاهرة، وهندسة صوتية لـ أمير محروس.

جدير بالذكر أن عام 2020 شهد طرح أكثر من 30 أغنية لدياب على مدار 12 شهرا، حيث كان قد طرح في شهر فبراير الماضي ألبوم «سهران» الذي تضمن 16 أغنية، بالإضافة لعدد من الأغنيات السنجل منها «أماكن السهر» و«يا بلدنا يا حلوة» و«أهي أهي».