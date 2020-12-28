وفاء عامر عن تدخلها للصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني: أتمنى عودتهما

علقت الفنانة وفاء عامر علي أنباء تدخلها للصلح بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما مؤخرا، وفقاً لما تردد.

وقالت «عامر»، لـ«الوطن»، إنها من جمهور عمرو دياب ودينا الشربيني، ولكن ما بينهما شأن خاص جداً، مضيفة: «دينا أمامها مستقبل فني كبير، وعمرو دياب نجم كبير أحببته أكثر عندما عاصرت قصة حبهما، أتمني رجوعهما ولهما القرار في ذلك».

وتوارت الفنانة دينا الشربيني عن الأنظار منذ تردد أنباء انفصالها عن عمرو دياب، حيث امتنعت عن التفاعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ولم تهنيء الهضبة كعادتها بطرحه لألبومه الجديد «يا أنا يا لاء» الذي طرح 6 أغاني منه حتى الآن، وهم «وأنا معاك، بتهزر، من العشم، فاكرني يا حب، يا دلعو، وطبل».

وتواصل دينا الشربيني التحضير حالياً لمسلسلها الجديد «قصر النيل» المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، حيث شارك الكاتب محمد سليمان عبدالمالك متابعيه بنشر صورة مع بطلة مسلسله والمخرج خالد مرعي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلاحظ حالة شحوب علي وجه دينا الشربيني علي غير عادتها.

وأرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي شحوب وجه دينا إلي مرورها بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن عمرو دياب، وهو ما تحاول الخروج منه بمسلسلها الجديد التي تسعي فيه للحفاظ علي نجاحها الذي حققته في مسلسل «لعبة النسيان» الذي عُرض في رمضان الماضي، وحظي بإشادة الجمهور والنقاد.

وشارك في بطولة «لعبة النسيان» أحمد داود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، باسل الزارو، علي قاسم، أسماء أبواليزيد وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.