القضاء يردع أحمد بسام زكي.. 3 سنوات حبس بسبب اتصالات وصور إباحية

شغلت قصة المتهم أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية السابق، الرأي العام وتصدرت وسوم تحمل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور منشورات تطالب بمحاكمته بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه فى منزله، يوليو الماضي، وانتهت تحقيقات النيابة لهتكه عرض 3 فتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من عمرهن.. وأثناء سير التحقيقات كشفت النيابة عن ارتكابه جريمة أخرى عن طريق وسائل الاتصال، وجرت أحداثها بين عامي 2016 و2020، حيث أرسل صورا إباحية لفتاة، وأزعج أخرى باتصالات بغير رضاها.

تحرش جنسي

وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، لإدانته بـ التحرش الجنسي بفتاتين، بين عامي 2016 و2020، وكشفت نيابة الشؤون المالية والتجارية ملابسات الواقعة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة في القضية 2022 لسنة 2020.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف. س.»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق واتساب، صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيا بالمجني عليها «ن. ع.»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال، ومراسلتها دون رضاها، أو وجود مقتضى لذلك.

هتك العرض

مطلع سبتمبر الماضي، أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم للمحاكمة الجنائية، في قضية أخرى تتعلق بإتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من عمرهن، حيث كشفت التحقيقات أنه هددهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وطلب منهن استمرار العلاقة معه.

وأوضح بيان صدر عن مكتب النائب العام حينها، أن النيابة أقامت الدليل ضد المتهم، من أدلة مختلفة منها إقراراته بالتحقيقات وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصورا ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، فضلا عما أثبته تقرير الطب الشرعي، من احتواء عينة مأخوذة منه على أحد نواتج تعاطي مخدر الحشيش.

حبس 3 سنوات

وأصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها على المتهم بالحبس 3 سنوات، في واقعة التحرش بالفتاتين، بينما تبقى القضية المتلعقة بهتك عرض 3 أخريات منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحاكمة المقبلة بتاريخ 9 يناير المقبل.