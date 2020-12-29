حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات لإدانته بالتحرش بفتيات

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي، بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية، لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها.

تفاصيل القضية

أوضح أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، في القضية 2022 لسنة 2020 حصر اقتصادية، أن المتهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2020، تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف. س.»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق واتساب، صورا ذات طبيعة جنسية، وأشارت التحقيقات إلى أنه تعمد مضايقة الفتاة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

تحرش جنسي

كشفت التحقيقات، أن المتهم تحرش جنسيا بالمجني عليها «ن. ع.»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال، ومراسلتها دون رضاها، أو وجود مقتضى لذلك.

ومثل المتهم، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، في قضية أخرى تتعلق باتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار العلاقة معهن.

النيابة العامة

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم، ما تحصل من إقراراته بالتحقيقات، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.