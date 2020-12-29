«التضامن» تعلن أماكن مؤسسات رعاية الباب المفتوح: تعدل سلوك الطفل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تهدف إلى تأهيل وتعديل سلوك الطفل، وإعادة دمجه في المجتمع، مشيرة إلى أنه تقسم الأطفال الى أسر، مع مراعاة تآلف كل أسرة في مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الرسمي، أنه يعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي، بنسبة أخصائي واحد لكل 8 أو 10 أطفال، والتأكيد على علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي.

وتعرض «الوطن» عناوين مؤسسات رعاية الأطفال المعرضين للخطر كالتالي:

محافظة القاهرة

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للشباب بعين شمس، 55 شارع الشهيد أحمد عصمت بعين شمس.

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات القاصرات، 91 شارع عين شمس.

- مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، 10 شارع المنشية تحرير، المطرية.

- مؤسسة أم كلثوم للرعاية الاجتماعية، 1 شارع اللاسلكي المتفرع من جسر السويس.

- مؤسسة القبة للرعاية الاجتماعية، 9 شارع دار السلام بكوبري القبة.

- دار التربية الشعبية بمصر القديمة، المتواجدة بـ3 شارع المرأة الجديدة بمصر القديمة.

محافظة الجيزة

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة، الكائنة بـ2 شارع حافظ حسن بالعجوزة.

محافظة الإسكندرية

-مؤسسة الوحدة الاجتماعية للرعاية الاجتماعية، الكائنة بالمنشية الجديدة، محرم بك.

- مؤسسة دار التربية الاجتماعية، بالمنشية الجديدة - محرم بك.

- دار البنين الاجتماعية للرعاية الكائنة بـ68 شارع الرصافة، محرم بك.

- دار الفتاة الاجتماعية للرعاية، 8 شارع أحمد أيوب، محرم بك.

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات القاصرات - 10 شارع فيكتور باسيلي - الأزرايطة.

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمجمع الدفاع الاجتماعي - مدخل الإسكندرية - طريق المطار.

البحيرة

- الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بالأبعدية، قرية الأبعدية الطريق السريع، مركز دمنهور.

الشرقية

- الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بالزقازيق، قسم الصيادين، شارع الشهيد نبيل الباجورى بالزقازيق.

الغربية

- الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بالمحلة الكبرى، بشارع محمد خليل بأرض السوق الليبي.

الدقهلية

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث بنبروة - مركز طلخا.

مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمنصورة، شارع ترعة المنصورة.

المنوفية

- مؤسسة الرعاية الاجتماعية بقويسنا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال، يشترط لقبول الطفل بها أن يكون في ظروف صعبة أو معرض للخطر، بخلاف مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة، التي تقبل الأطفال شديدي الانحراف، من مرتكبي الجنايات والجنح، الذين يقل سنهم عن 15 عاما.