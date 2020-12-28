التضامن: 14 مليون شخص مستفيد من برامج الرعاية الاجتماعية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية، وصلت 3 مليون و300 ألف، بإجمالي أكثر من 14 مليون شخص بشكل شهري منتظمة، ومساعدات غير منتظمة لمليون و200 ألف أسرة، تم الربط مؤخرا بين الفقر وفرص التعليم، ويستفيد من تكافؤ الفرص التعليمية ما يقرب من 4 مليون طالب، حيث إن إجمالي المستفيدين من الدعم النقدي والعيني ما يقرب من 5 مليون و400 ألف أسرة، هذه الأسر الأفقر الذي تم استهدافهم بناء على معايير بعينها من أجل الوصول إلى الأسر الفقيرة.

وأضافت «القباج»، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى كانت مستهدفة 143 ألف قرية وتم تحقيق إنجازات تُذكر، وعلى الرغم من الإنجازات كان هناك طموح للتوسع أكثر، وفي المرحلة الثانية من المبادرة التي يشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، لافتة إلى أن عدد الوزارات التي تعمل في المبادرة وصل إلى 7 وزارات بعدما كان 3 وزارات فقط، وبالتالي أصبحت المبادرة أكثر تكاملا، حيث أصبحت تشمل مشروعات تمكين اقتصادي، ومشروعات زراعية، والتوسع في مجالات الإعاقة ودعم ذوي الإعاقة في القرى، والتوسع في الحضانات والطفولة المبكرة.

وتابعت وزيرة التضامن كان هناك تركيز على البنية التحتية والمرافق العامة، والآن يتم التركيز على التعليم والصحة، وعلى مشروعات البناء الاقتصادي لتساعد الأسر في البناء، والمساهمة بشكل أكبر في الجانب البيئي والاقتصاد الأخضر، والحرص على المشروعات التي تكفل الأسر الغذائية، والتركيز على حقوق ذوي الإعاقة، وأصبح هناك شكل أنضج في التجربة.

وأردفت أن الرئيس السيسي يهدف إلى التوسع بشكل أكبر وأن يكون ملموسا في حياة المواطنين، والمستهدف في الوقت الحالي الوصول إلى 50 مركزا بما يشمل 1381 قرية، والإصلاحات حينما تتواجد على مستوى المركز يعطي فرصة إلى إصلاحات أكبر في المراكز بشكل عام.