«البيئة» تقرر إغلاق المحميات الطبيعية ووقف الاحتفالات برأس السنة

أصدرت وزارة البيئة قرار بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اي احتفالات بها للقيام باعمال الصيانة العاجلة والطارئه وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة و الخدمات بالمحميات.

و اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان هذا القرار يستهدف استمرار اعمال الصيانه للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث و تطوير نظم الادارة و الخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة و مميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية . و اشارت فؤاد ان الغلق ياتى لضمان سلامة الزوار اثناء اجراء اعمال الصيانه العاجلة والطارئة لتلك المحميات و التى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة و الاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية .

جدير بالذكر ان محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة و الغابة المتحجرة و قبه الحسنة بالاضافة الى محميات الفيوم و تشمل وادي الريان - قارون