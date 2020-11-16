"هل يجوز طرح المحميات الطبيعية للاستثمار؟".. وزارة البيئة تجيب

قال الدكتور محمد سامح، مدير عام المنطقة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن المحميات الطبيعية في مصر يبلغ عددها 30 محمية تمثل 14% من مساحة مصر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز طرح المحميات للاستثمار لكن يمكن الاستثمار في بعض أنشطتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "نضع خطة رشيدة واضحة الملامح لكل محمية، كما أن هذه الخطط مقسمة إلى نطاقات للحماية ونطاقات للاستخدام وتنشيط السياحة البيئية".

وتابع: "في الفترة الأخيرة أصبحت المحميات الطبيعية هي مقصد سياحي للسياحة الداخلية والعالمية، وأثرت علينا فترة كورونا في جلب السياحة العالمية، ولكن في هذه الفترة أبدت وزارة البيئة اهتماما كبيرًا بمحافظة الفيوم وبعض المحميات في القاهرة وخلقنا مقاصد سياحية جديدة أدت إلى زيادة أعداد السياحة الداخلية".

وأردف أن المقاصد السياحية الجديدة وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وبخاصة للسكان المحليين في مناطقها، مثلما حدث في محمية وادي الريان ومحمية قارون حيث زاد فيها السياحة الداخلية.

وأشار إلى أنه جرى تقسيم المحميات الطبيعية إلى نطاقات حماية، فهناك نطاق ممنوع الاقتراب منه وهو مخصص فقط للبحث العلمي ونطاق للزيارة ويجرى تحديد الطاقة الاستيعابية لكل مكان وفق دراسة.

وأوضح: "نقسم الأماكن وفق الطرق الترابية ونحدد فيها المسارات والأعداد التي نستقبلها سنويًا، وطبقًا للقانون 102 لسنة 1983 فإنه يجرى وضع المحددات لكل استخدامات المحمية من السياحة والتعاملات اليومية على المحمية.. مفيش حاجة اسمها طرح محمية للاستثمار، والقانون 102 يجعل المحميات الطبيعية تابعة لأملاك الدولة ولا يصح طرحها للاستثمار ولكن يجرى طرح بعض الأنشطة للاستخدام اليومي".