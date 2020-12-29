متحدث التعليم العالي: إلغاء فصل طالب دمنهور.. وبيئة التعليم صحية آمنة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم اليوم إلغاء قرار رئيس جامعة دمنهور الصادر في 29 ديسمبر بعمل مجلس تأديبي لمجازة الطالب مصطفى محمد شعلان المقيد في كلية التجارة والمقيد بالفرقة الثانية وبراءته من الاتهام الموجه إليه بفصله لمدة عام.

البحث العلمي سيكون قاطرة التنمية

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بشكل منهجي لتوفير أقمار صناعية مصرية خالصة في المستقبل متابعا «نعمل بشكل منهجي وعلمي ليكون مكان في مصر للأبحاث العلمية المتعلقة في الفضاء لأنها تستخدم في التنمية والوزارة تدعم ذلك وهذا سيساعد في تطوير التعليم الجامعي في مصر وتنفيذ خطة مصر 2030 التنموية لتحقيق التنمية المستدامة ليكون البحث العلمي قاطرة التنمية في الدولة كأي دولة حديثة متقدمة».

لكل رئيس جامعة تحديد طريقة الامتحان المناسبة

وردا على الامتحانات الخاصة بمنتصف العام المقرر إجراءها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أن التعليم في ظل الجائحة هو تعليم هجين يعتمد على الحضور واستخدام المنصات الإلكترونية وكل رئيس جامعة له السلطة في تحديد طريقة دخول الامتحانات بحسب الإصابات المرصودة في الجامعة والحالات الصحية للطلبة وللسادة أعضاء هيئة التدريس.

تعليم في بيئة صحية آمنة

وأردف: «الهدف إجراء تعليم في بيئة صحية آمنة وحتى هذه اللحظة يجرى في هذه البيئة الأمنة والتي تطبق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأي طالب يستشعر وجود أعراض إصابة عليه فإنه معذور وسوف يتم تعويضه عن دخول الامتحانات فهذه جائحة وقد لا ينجو منها إلا القليل والطالب ليس له ذنب فهو لم يصب نفسه بالمرض».