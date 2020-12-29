وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار يفتتح دار عزل مستشفى سعاد كفافي الجامعي

فى إطار تفعيل روح العمل بمفهوم المسئولية المجتمعية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، افتتح وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار مقر دار العزل الجديد التابع لمستشفى سعاد كفافى ومقره المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، الذى حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنفيذه بتوجيه ودعم خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم إنجاز المشروع وتجهيزه بالكامل وفق أحدث المعايير الطبية، وبسعة 200 سرير، ويشتمل المبنى على 5 أدوار، مزودة بأحدث وأعلى الأجهزة اللازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر، والكاتب والإعلامى محمد فودة، مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق.

الوزير: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة عريقة وتقدم تعليماً متميزاً في كل التخصصات الطبية.. ويهنئ رئيس مجلس الأمناء بمرور 25 عاماً على إنشائها على يد رائدة التعليم الخاص سعاد كفافي

وبدأ حفل افتتاح دار عزل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتلاوة القرآن الكريم وترحيب الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، قائلاً: «اليوم تتوج جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنشطتها الاجتماعية التى تهدف إلى خدمة المجتمع، وهو مستشفى العزل بمدينة 6 أكتوبر، ويعمل بالتعاون مع أمانة مجلس الجامعات التابع لوزارة التعليم العالى».

ووجّه وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، التحية للأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: «أنا سعيد جداً بهذا العمل، والحقيقة أن هذه الزيارة ليست الأولى للجامعة التى تعد من أعرق الجامعات الخاصة، ويعود تاريخها فى تقديم تعليم متميز على مدار 25 عاماً من خلال كل التخصّصات الطبية التى تمتلكها الجامعة، والتى بدأ تأسيسها على يد رائدة التعليم فى مصر الدكتورة سعاد كفافى».

خالد عبدالغفار: دار العزل نموذج للعمل المجتمعي الواجب الاقتداء به ونتمنى تجاوز الأزمة

وأضاف وزير التعليم العالى فى كلمته: «أحيى أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على السبق، والعمل على التضامن الوطنى مع مؤسسات التعليم، وتقديم دار العزل الخاصة بجامعة مصر، التى تمتلك نحو 200 سرير لعلاج مصابى فيروس كورونا، حيث إن التكاتف والتضامن بين جميع الجامعات الخاصة مع الدولة سيكون إن شاء الله سبباً فى مرور أزمة فيروس كورونا بسلام».

ورحب خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، قائلاً: «أهلاً بكم فى بيتكم». وأردف: «الذين حضروا معنا الافتتاح منذ 5 أشهر يعلمون أن الفكرة قامت على هدف مشاركة الجامعة للدولة، من أجل المساهمة فى علاج مرضى فيروس كورونا، وبمجرد العرض على وزير التعليم العالى وافق مباشرة، والآن نحن فى حاجة إلى هذه الدار، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين».

خالد الطوخي: نضع دار العزل تحت تصرّف الدولة ولدينا أطقم طبية ماهرة لمساعدة المرضى.. والجامعات عليها دور في المسئولية المجتمعية

وأكد خالد الطوخى أنه «يضع دار العزل تحت إشراف وزارة التعليم العالى ومجلس المستشفيات الجامعية لإدارة هذا المكان»، مشيراً إلى أن «الجامعات المصرية، سواء حكومية أو خاصة، دائماً ما يظهر معدنها الحقيقى وقت الأزمات، فهى ليست محراباً للعلم ولا مقصداً للمعرفة فقط، وإنما هى سلاح الدولة للعمل فى صمت لمواجهة الأزمات، دون انتظار الشكر من أحد، وهو ما يُعد من الأشياء الضرورية داخل الجامعات».

وأوضح «الطوخى» أن فكرة إنشاء دار عزل بدأت مع انتشار فيروس كورونا فى العالم، ولذلك كانت الجامعة حريصة على الوقوف فى صف الدولة المصرية فى مواجهة أزمة كورونا من خلال تجهيز دار العزل، مؤكداً أن الدار تضم فرقاً طبية من أمهر الأطباء وأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضى، ونتمنى ألا يصاب أحد بهذا الفيروس.

وقال الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن افتتاح مشروع اجتماعى كبير يُعد استكمالاً لمسيرة الجامعة فى العمل الاجتماعى المتميز، فمن القوافل الطبية إلى خدمات مستشفى سعاد كفافى، تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم خدماتها لصالح المرضى والمجتمع على مستوى الجمهورية، مؤكداً أننا نستطيع أن نطلق عليه دار الشفاء، وليس دار عزل، وإن شاء الله يكون خير معين للخروج من أزمة فيروس كورونا.

وعلى هامش افتتاح دار عزل مستشفى سعاد كفافى الجامعى، كرّمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم إهداء درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا له.

ولاقى افتتاح دار العزل الصحى بمستشفى سعاد كفافى إشادة واسعة بالدور المجتمعى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدور الذى يلعبه المستشفى فى مساندة القطاع الطبى بالدولة، لمواجهة أزمة كورونا، حيث تسهم دار العزل الصحى بمستشفى سعاد كفافى بشكل فعّال فى مواجهة الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن تم بناؤها على مساحة 5 أفدنة.

يذكر أن عدداً من الإعلاميين والصحفيين حرصوا على حضور الافتتاح، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، بجانب وجود عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.