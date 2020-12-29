مريضة السمنة المفرطة بعد قرار السيسي بعلاجها: «مفيش رئيس زيه»

تواصل الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مع السيدة شيرين سمير، المقيمة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، التي تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها بشكل كامل على نفقة الدولة، ونقلت بالفعل إلى أحد المستشفيات، من أجل بدء علاجها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السيدة شيرين سمير، خلال حديثها في مداخلة هاتفية بالبرنامج: «واحد بنته بتعاني من نفس المرض ده في بلد جنبنا عملي استغاثة ووقف جنبي، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان استجاب ليا، وبشكره لأنه إنسان جدا جدا جدا وجميل وربنا يسترها معاه ويكفيه شر المرض، ويجعلها سنة سعيدة عليه، وينصره على من يعاديه، ويارب يكرمك ياريس بحق الأيام المفترجة».

وأضافت شيرين: «اتصلوا بيا من مكتب رئيس الجمهورية، وتواصل معايا رئيس الوزراء بنفسه، وناس كتير جدا من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والدنيا مقلوبة عليا والدكاترة وكله مهتم، وأنا طمعانة في كرمه إنه يقف جنبي لحد ما أقف على رجليا، هو إنسان وما شوفتش زيه، ومفيش رئيس زيه بجد، وربنا يكرمه».

مساعدة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه، إلى السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، وبحث إعادة بناء منزلها بعد تهدمه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وطالبت السيدة شيرين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يزود لها المعاش الذي تأخذه من الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتحصل على 400 جنيه فقط، وتحصل من طليقها على 300 جنيه فقط كمصروفات لابنتها المراهقة.