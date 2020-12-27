الدولة تستجيب لمعاناة «شعيب» مع السمنة المفرطة (فيديو)

شاركت «الوطن» السائق حمادة شعيب، فرحته بعد استجابة وزيرة الصحة لاستغاثته التي نشرتها «الوطن» مساء أمس، حيث جرى نقله بالإسعاف، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، عن طريق إسعاف مجهز نقل الحالة التي تعاني من السمنة المفرطة، كما فقد المريض إحدى عينيه بسبب حمى مفاجئة.

«أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لكل المصريين، فلولاه ما وجدت باباً للعلاج»، هكذا عبر «رجب مصطفى شعيب»، سائق نقل، يصل وزنه إلى 290 كيلوجراما، عن امتنانه للاستجابة السريعة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعلاجه على نفقة الدولة، بعد أن أصبح غير قادر على الحركة من وزنه الزائد.

وقال «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «مصر تحرص دائماً على أولادها، وبتحميهم من كل ضرر، وربنا يحفظ دولتنا ويحرسها»، وأضاف بقوله: «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر ألف مرة، فأنا لا أستطيع أن أتحرك من مكاني، ويكفي أن جريدة الوطن هي من بحث عني في الشهداء بمحافظة المنوفية، لتصل لي، وتوصل صوتي للمسؤولين لعلاجي».

وعبر المريض عن فرحته الشديدة بإمكانية علاجه، قائلاً: «الرئيس السيسي يهتم بأولاده ورجالته، سواء كنا في جيش أو شرطة أو شعب، وأشكر الدكتورة هالة زايد على ما تعمله مع الغلابة الذين لا يقدرون على علاج أنفسهم»، وتابع قائلا: «مفيش معانا قيمة قرص علاج نشتريه، وأشكر كل من وقف بجواري في محنتي».

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن استجابة سريعة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لما نشره «الوطن»، حول قصة السائق حمادة شعيب، الذي وصل وزنه إلى 290 كيلو جراما، ويطالب بالعلاج على نفقة الدولة.

وقررت وزيرة الصحة نقل المواطن إلى مستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية، بعد التنسيق مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

ويستعد عدد كبير من الأطباء وعلى رأسهم الدكتور أحمد الهواري، مدير مستشفى الشهداء بالمنوفية، لاستقبال الحالة في مستشفى الشهداء المركزي، لتوقيع الكشف الطبي العاجل عليه.

وكان حمادة شعيب، سائق نقل ثقيل، قد ناشد المسؤولين في الدولة، عبر جريدة «الوطن» بالتدخل لإجرائه عملية جراحية عاجلة بعد أن وصل وزنه إلى 290 كيلو جراما، ما تسبب في أن يفقد عينه اليمنى نتيجة حمى أدت إلى العمى، وتحتاج أيضا إلى عملية زرع قرنية بتكلفة تصل إلى 35 ألف جنيه.

وبدأ «حمادة» ابن قرية ميت شهالة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، يعاني من زيادة في الوطن منذ حوالي 20 عاما، حيث كان يعمل سائق درجة أولى، وكان يتجول في جميع محافظات مصر، إلى أن بدأ يشعر بزيادة كبيرة في الوزن بحلول عام 2000 تقريبا، وهو ما اضطره إلى الجلوس في المنزل لأن أصحاب السيارات كانوا يقولون له «كرسي السيارة بيتكسر أول ما تقعد عليه»، ما جعله يجلس في بيته، ووزنه يزيد.

وأكد الأطباء لـ«حمادة»، ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة، وأنه يعاني من خلل هرموني في الجسم تسبب في زيادة الوزن، وأنه لا يقدر على تكاليف العملية، لأنه معاشه الشهري لا يزيد عن 300 جنيه، والأسرة بالكامل تعمل في جمع القمامة والكراتين في مدينة الشهداء.

من جانبه، قال السائق، إن السبب وراء إصابته بالسمنة المفرطة، هو عدم دخول الحمام لفترات طويلة نتيجة قيادة السيارات، قائلا «كنت مبعملش حمام لمدة 3 أيام علشان مش لاقي مكان أعمل حمام بالإضافة إلى أمور أخرى، والحمد لله على كل حال وربنا كريم».