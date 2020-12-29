وكالة الفضاء المصرية: تسليم 35 قمرا صناعيا للجامعات نهاية العام الدراسي

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوكالة نجحت الفترة الماضية في الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وذلك للتعاون في إطلاق عدد من الأقمار الصناعية، وكذلك الاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية وذلك في مجال الطب الفضائي والعلاج عن بعد.

وأضاف الرئيس التنفيذي للوكالة، أن مشروع الوكالة بشأن البدء في تنفيذ 35 قمر صناعي تعليمي للجامعات من نوعية الكيوب سات، بميزانية تصل لـ4 مليون جنيه، هو في إطار أنشطة برنامج الفضاء المصري، وذلك لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن الوكالة دشنت موقع إلكتروني لتقديم الدورات التدريبية المعتمدة في مجال الفضاء .

وكالة الفضاء: 4 مليون جنيه مصر تكلفة تنفيذ الـ 35 قمر الصناعي

وأضاف القوصي، لـ«الوطن»، أن الوكالة انتهت من تصنيع نموذج للقمر التدريبي «كيوب سات"» تمهيداً لتنفيذ الـ 35 لتوزيعهم على الجامعات، وأنه بدء من يناير المقبل سيتم العمل والتجهيز على تنفيذهم وإحضار المكونات وتجميعهم خلال 6 شهور، على أن يتم تسليمهم للجامعات المصرية نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021، موضحاً أن تكلفة كل قمر حوالي 100 ألف جنيه مصر، وتكلفتهم جميعاً 4 مليون جنيه مصري.

وتابع أن الهدف من الـ35 قمر التدريب، هو تدريب الكوادر الطلابية والشبابية بالجامعات على كيفية التعامل مع الأقمار الصناعية الصغيرة وكذلك كيفية التركيب والتجهيز والإدارة، موضحاً أن الأقمار لا يتم إطلاقها ولكن يتم استخدامه في التجارب المعملية، حيث يستطيع الطالب في الكلية أو المتخصص أن يجري عليه تجارب ويرسل للقمر أمر معين، ويتابع كيفية تنفيذ الأمر من خلال القمر، ويحلل نتائج التنفيذ، وكذلك القدرة على تغيير عدد من المواصقات للانظمة الفرعيىة و يتابع تأثير تغيرها.

وتابع أن الهدف أيضا هو توسيع القاعدة العلمية الأكاديمية الفضائية في الجامعات المصري، مشيداً بفكر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم المبادرة والتعاون وتخصيص الميزانية، مشيراً إلى أن نهاية يونيو المقبل سيتم تحديد المختبر العلمي الفضائي بأحد الجامعات.