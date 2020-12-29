وزير الاتصالات: مصر الرابعة إفريقيا في سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عام 2020 شهد بناء مصر للرقمية ففي خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي حقق قطاع الاتصالات نمو 15% بإجمالي 108 مليارات جنيه وهو الأكثر نموا بين قطاعات الدولة المختلفة وزادت الاستثمارات في نفس العام بنسبة 35% لتصل إلى 48 مليار جنيه وانعكس ذلك على نصيب القطاع في الناتج القومي الإجمالي في العام الذي أصبح 4.4% والدولة تتطلع إلى وصوله نسبة 8% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 13% في العام الماضي لتصل إلى 4 مليار دولار.

زيادة سرعة الإنترنت في مصر

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات تليفزيونية في القناة الأولى الأرضية، أنه زادت عدد الشركات المؤسسة في القطاع حيث تأسست أكثر من 1300 شركة بإجمالي أكثر من مليار جنيه ومصر هي الأكثر قدرة على جذب استثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات الناشئة على مستوى شمال إفريقيا وبلاد الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن البنية التحتية السليمة تساعد على سرعة التحول لذلك عكفت الوزارة منذ مطلع عام 2019 للنهوض في البنية المعلوماتية المصرية بإجمالي 30 مليار جنيه في عام واحد فقط ونتج عن هذا الاستثمار قفز متوسط سرعة الإنترنت من 6.3% إلى نحو 34 ميجا بيت ثانية وقفزت سرعة الإنترنت في مصر من المركز الأربعين على مستوى إفريقيا إلى المركز الرابع في متوسط سرعة الإنترنت.

تسهيل التعليم الإلكتروني

هذا المشروع الذي سهل التحميل على الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وأمكن للطلاب في الثانوية العامة وطلاب الجامعات وكذلك ممارسة العمل عن بعد ومتابعة أخر الأخبار الخاصة بفيروس كورونا، وبنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لرفع كفاة البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار، ويتم حاليا دراسة المرحلة الثالثة لرفع الكفاءة في العام المقبل.

منع الفساد يأتي عن طريق الرقمنة

وتابع: منع الفساد يسهل من خلال تقديم الخدمات بشكل رقمي بالكامل لذا تم إطلاق منصة مصر الرقمية لتقديم خدمات من الوزارات للمواطنين وهي ترخيص القيادة والمركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسيتم أيضا تجديد بطاقة التموين أو إضافة عضو جديد أو استخراج بطاقة تموينية جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن، كما تم التنسيق مع وزارة العدل لتيسير استخراج توكيل عبر الإنترنت.