وزير الاتصالات: حقننا 108 مليارات جنيه في العام المالي الماضي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حقق 108 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020 بنسبة نمو قدرها 15.2% عن العام الذي سبقه، وبهذا يعد أعلى قطاعات الدولة نموا في العام المالي للسنة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في القطاع، بلغت 48.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 35% عن العام الذي يسبقه، كما أن مصر حققت صادرات رقمية قدرها 4.1 مليار دولار بنسبة نمو تقدر بـ13% عن العام الذي يسبقه، كما أن مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي للدولة، بلغ في العام الماضي 4.4%، وتتطلع الوزارة، إلى زيادة هذه النسبة إلى 8% في السنوات الثلاث المقبلة.

تدريب 100 ألف شاب وشابة

وأضاف «طلعت» خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج «الحقيقة»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن محور بناء القدرات الرقمية للشباب، وتعميق خبراتهم وكفاءتهم الرقمية، تعد واحدة من أهم الاستراتيجيات والمحاور التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، وبنهاية العام الحالي ستكون الوزارة انتهت من تدريب 100 ألف شاب من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية على دورات متباينة ومتعددة: "نعمل في مجال التدريب وبناء القدرات بشكل هرمي، أي أننا ندرب عددًا كبيرًا من الشباب على مهارات تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع ويستطيع الشاب بعدها أن يلتحق بسوق العمل معتمدا على ما تلقاه من تدريب".

نستهدف منح 1000 شاب وشابة ماسجتير من جامعات عالمية

وتابع، أن الوزارة لديها العديد من المبادرات في هذا السياق، من أهمها مستقبلنا رقمي التي تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف، عن طريق نموذج هجين، أي يتلقى الشاب العلم والتدريب من خلال محاضرات مسجلة عبر الإنترنت والتدريب بشكل مباشر مع المحاضرين، لافتًا إلى أن مبادرة بناة مصر الرقمية هي أهم المبادرات في هذا الصدد، وتستهدف منح 1000 شاب وشابة من المتفوقين في مجالات هندسة الاتصالات وعلوم الحاسبات درجة الماجستير من مجموعة من الجامعات العالمية المرموقة.