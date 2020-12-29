وزير العدل: دواوين المحافظات والسكك الحديدية لها صفة الضبطية القضائية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، أصدرت عدة قرارات، منها منع التجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، وأحالت مسألة تطبيق الغرامات لوزير العدل، مناشدا المواطنين بارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حماية لأنفسهم والآخرين، والمخالفون سيوقع عليهم غرامة فورية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية، قيمتها 50 جنيها، وهي ثلث الحد الأقصى الصادر من مجلس الوزراء في وقت سابق، وكانت 150 جنيها.

وتابع وزير العدل، أن كل دواوين المحافظات، لديها صفة الضبطية القضائية، وأيضا هيئة السكك الحديدية، ومواقف السيارات العامة، جميعها يوجد بها أشخاص لديهم صفة الضبطية القضائية.

عقوبة المنشآت المخالفة

وأضاف «مروان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن عقوبة المنشآت المخالفة كبيرة، وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وهذه الغرامات سيحصلها مأموري الضبط القضائي، أو من يحصلون على الضبطية القضائية، مثل بعض العاملين في وزارة السياحة، وبعض العاملين في وزارة الثقافة، مشددا على أن ذلك يكون داخل أي مكان حكومي، أو فعالية ثقافية، وفي هذه الحالة يحق لمن لديه صفة الضبط القضائي أن يخير المخالف ما بين التصالح الفوري ودفع غرامة قيمتها 50 جنيها، أو الإحالة للنيابة، وحتى دواوين المحافظات والسكك الحديدية بها هذا الأمر.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت منذ أيام عددًا من القرارات المهمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في الموجة الثانية ومنها فرض ارتداء الكمامات في الأماكن والمنشآت الحكومية، وتوقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين، وأيضا نشر لجان للتفتيش على المطاعم والمحال العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الفيروس.