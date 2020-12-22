«جمعة» يمدح وزير العدل بـ«القصيدة العمرية»: فما القوي قويا رغم حجته

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة تقوم على أربعة دعائم أساسية وهي، إقامة العدل، ومكافحة الفساد، وهذا هو رسالة هيئة قضايا الدولة، وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس، وهما ما تسير بهما هيئة قضايا الدولة في عملها.

جاء ذلك خلال كلمته، أثناء فعاليات افتتاح هيئة قضايا الدولة بالعجوزة.

وزير الأوقاف: الهيئة أحد أجنحة الدولة القضائية

وتابع أن الهيئة تعد أحد أجنحة الدولة القضائية، ومن أهم دعائم مكافحة الفساد التي تعمل الدولة المصرية على التخلص من بقاياه.

واختتم كلمته، بأبيات شعرية من القصيدة العمرية التي مدحت الفاروق عمر ابن الخطب، رضى الله عنه، مادحًا بها المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلًا، «فما القوي قويا رغم عزته** عند الخصومة والفـاروق قاضـيها.. وما الضعيف ضعيفا بعد حجته ** وإن تخاصم واليها وراعيها».

وانطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بالعجوزة، على أنغام السلام الوطني، بحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر رزق رئيس الهيئة، عمرو مروان وزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الزراعة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الشؤون الإسلامية الإفريقية، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمستشار أحمد خليفة، رئيس النادي، ولفيف من قضاة الهيئة.

وقد بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، وكيفية إنشائها، وبدء تولي المستشار أبو بكر رئاسة الهيئة. كما عرض الفيلم التسجيلي، كتاب الهيئة الصادر مؤخرًا، بعنوان «هيئة قضايا الدولة: تاريخ تليد وحاضر مجيد»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي.

ويعد كتاب قضايا الدولة، باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف الهامة للدولة في المرحلة الراهنة وهو تنمية وعي المواطن المصري بالقانون.