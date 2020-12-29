تل أبيب ترصد متسلل: تسلق السياج الحدودي ودخل إسرائيل ثم عاد للبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء، تجاه أشخاص حاولوا التسلل إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية، دون أن يتمكنوا من القبض على المشتبه بهم، رغم إقرارهم بنجاحهم في دخول البلاد.

وكتب «أدرعي» في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق، اليوم، مشتبها بهم اقتربوا من السياج الأمني، مضيفا أن أحد المشتبه بهم تسلق السياج، وتسلل إلى داخل الحدود، قبل أن يعود إلى لبنان بعد وقت وجيز».

وأضاف أفيخاي أدرعي: «قواتنا التي وصلت الى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم، وقامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، شملت إطلاق نار تحذيري في الهواء، كما قامت القوات بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى».

ولم يذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أي معلومات أخرى بخصوص محاولة التسلل تلك، والهدف منها، الأمر الذي لم يتضح أيضا من أي أطراف أو مصادر أخرى.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا واستنفارا منذ فترة، وسط استمرار حالة الشد والجذب المعتادة بين إسرائيل من ناحية وحزب الله الموالي لإيران من ناحية أخرى.

كما تشهد المنطقة بشكل عام حالة من الاستنفار، بسبب التوتر بين كل من الولايات المتحدة وإيران، الذي تصاعد خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بضربة أمريكية لإيران، وتحذيرات متبادلة من كل جانب، بعدم استهداف الطرف الآخر.