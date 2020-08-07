إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد، مساء أمس، طائرة مسيرة تسللت داخل إسرائيل في منطقة جبل الشيخ عند الحدود مع لبنان، حيث تابعتها القوات المسيرة حتى جرى إسقاطها من قبل قوة عسكرية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تجرى في المكان أعمال تمشيط، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل في وقت سابق من اليوم، إلا أنه تبين أنه "إنذار كاذب لتسلل طائرة مسيرة" ولم يجر إطلاق أي نوع من النيران نحو إسرائيل، بحسب ما ذكره بيان جيش الاحتلال.