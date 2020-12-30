هجوم إسرائيلي على دمشق يسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا جويًا استهدف وحدة دفاع جوية سورية بريف دمشق، صباح فجر اليوم الأربعاء، أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

ووفقًا لما ذكره مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، فإن الهجوم تم في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة دفاع جوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

وتصدى الدفاع الجوي السوري لبعض صواريخ العدوان الإسرائيلي، الذي استشهد على إثره جندي وأصيب 3 آخرين.