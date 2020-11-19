القوات الإثيوبية تواصل قصف إقليم تيجراي

أعلنت المعارضة الإثيوبية، اليوم الخميس، تعرض مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، للقصف من قوات الحكومة الإثيوبية.

ونقل موقع "devdiscourse" تأكيدات من زعيم قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، أشار فيها إلى تعرض مدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم لقصف لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية الفيدرالية تقوم بشن هجوم على المدينة المرتفعة في إقليم تيجراي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على هذه الأنباء المتداولة، لكنها نفت في وقت سابق قصف أية أهداف مدينة.

بدورها، وجهت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، دعوة عاجلة لقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أسبوعين من اندلاع القتال في الإقليم الواقع شمالي البلاد.

ودعت الحكومة قادة الجبهة إلى "الاستسلام سلميا والامتناع عن ارتكاب المزيد من الفظائع حيث صدرت أوامر اعتقال بشأنهم"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إينا".

واتهمت الحكومة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والموالين لها بـ"ارتكاب فظائع ضد المدنيين على أساس هويتهم، في أماكن مختلفة مثل مدينة ميكادرا".

وأضافت: "الحكومة الفيدرالية تود أن تؤكد من جديد التزامها بتقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة".

ويشتعل الصراع حاليًا في إقليم تيجراي بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحرب على مجموعات مسلحة تنتمي للإقليم يوم الرابع من نوفمبر الجاري.

وكشف مصدر في منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في شرق السودان، عن تقديرات جديدة لأعداد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من إقليم تيجراي الإثيوبي، منذ اندلاع القتال بين القوات الحكومية وانفصاليي ميليشيا "جبهة تحرير تيجراي".

وتشير التقديرات إلى دخول نحو 40 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، معظمهم من النساء والأطفال.